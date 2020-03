Rabesandratana ne pense pas que le duel entre Cavani et Icardi soit relancé

Edinson Cavani qui ne transforme pas deux immenses opportunités de but proposées par Kylian Mbappé contre Dijon, Mauro Icardi qui d’une frappe croisée fait mouche dès son premier ballon sur une passe du même Kylian Mbappé… Samedi, au Parc des Princes, l’attaquant argentin – qui est resté plus de 70 minutes sur le banc – s’est montré beaucoup plus buteur que le Matador de nouveau en grâce auprès de Thomas Tuchel. Or, il se trouve que le 11 mars, le PSG devra marquer contre le BVB pour passer le cap des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Qui doit évoluer en pointe du coup ? Selon Éric Rabesandratana, la rencontre face au DFCO (4-0) ne change pas la donne : Edinson Cavani a l’avantage pour débuter et user la défense allemande par son activité.

“Je ne pense pas que cela relance le match entre Cavani et Icardi. La concurrence sert aux deux joueurs, donc à l’équipe. Cavani n’a pas marqué mais il a beaucoup travaillé. Il a certainement beaucoup fatigué cette défense. Il a eu deux grosses occasions de marquer qu’il a manquées par maladresse, ça on connait bien. Mais ça n’engage pas sa chance d’être titulaire contre Dortmund. Cela a démontré que le premier peut fatiguer une défense et potentiellement marquer, et que le second peut en profiter derrière. Ils peuvent ainsi être complémentaires”, a commenté l’ancien capitaine du PSG ce dimanche matin sur France Bleu Paris. “Mbappé ? Dans cet état de forme il est indispensable. Hier il a été impressionnant dans sa percussion et ses accélérations. Il a été percutant. Il a fait la différence même si l’opposition de Dijon n’était pas extraordinaire. Mais néanmoins il a fait le travail. Il est indispensable, Neymar aussi. Les deux ne sont pas du tout les mêmes. Ils sont complémentaires. On a besoin de les voir au top contre Dortmund.