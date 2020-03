Rabesandratana : “Ronaldinho ? Je n’ai vu personne faire ce qu’il a fait sur un terrain de football”

Légende du PSG, Ronaldinho a enchanté les supporters parisiens pendant deux saisons (2001-2003). Aujourd’hui, il fête ses 40 ans. France Football a profité de cette occasion pour interroger certains de ses anciens coéquipiers parisiens pour évoquer leurs souvenirs avec Ronnie. Eric Rabesandratana estime qu’il est le joueur le plus fort techniquement qu’il a vu.

“J’ai le souvenir d’un super mec, simple, souriant et très gentil. Il ne parlait pas la langue mais il respirait la joie de vivre. […] Il était jeune mais tu sentais déjà qu’il en avait plein sous la godasse, il était au-dessus. À l’entraînement, en tant que défenseur, même expérimenté, tu savais que t’allais galérer face à lui, se remémore l’ancien capitaine parisien. Il maniait le ballon comme personne. Pour moi, techniquement, c’est le plus fort de tous. Je n’ai vu personne faire ce qu’il a fait sur un terrain de football. […] On l’a vu notamment à Marseille (NDLR : 0-3 le 9 mars 2003). C’était la première fois qu’un Parisien se faisait applaudir au Vélodrome. Ça veut tout dire”