Rafael : “On a bien joué jusqu’à l’expulsion de Marçal”

Lyon s’est largement incliné sur sa pelouse contre le PSG (1-5) en demi-finale de Coupe de France. Au micro de France 2, Rafael a expliqué que son équipe avait réalisé 60 bonnes premières minutes, avant de se plaindre de l’arbitrage.

“On est déçu, déçu pour plein de choses, dont l’arbitrage. On a bien joué jusqu’à l’expulsion de Marçal. Ce qui me choque dans l’expulsion de Marçal, c’est la non-expulsion de Kurzawa avant. En début de seconde période, on était vraiment très bien, on a bien joué collectivement mais après l’expulsion, ils ont marqué le péno et après ce n’était pas fini évidemment mais contre une équipe du PSG qui a de la vitesse devant, ce n’est pas évident.”