Rai n’exclut pas de devenir un jour dirigeant au PSG

(Capitaine) Rai a marqué en cinq saisons (1993-1998) l’histoire du PSG et celle du football français. Pour preuve, l’hebdomadaire France Football l’a mis en haut de son top 30 des Brésiliens dans l’histoire du Championnat. Actuel directeur sportif du São Paulo FC, l’ancien meneur de jeu n’exclut pas de refaire un jour carrière au PSG. En attendant, c’est son ami (brésilien) Leonardo qui est en poste. Et cela a du sens.

“C’est tout, sauf un hasard ! Le lien entre mon pays et le club durera toujours, explique Rai à France Football. Regardez l’influence de Thiago Silva et de Marquinhos sur le terrain. On ne peut pas imaginer une saison du PSG sans un Brésilien dans un rôle important. Neymar ? Je l’admire beaucoup. Il a les moyens de mener le club jusqu’au bout de ses ambitions. Il est en train de construire son histoire avec Paris et je suis certain qu’elle sera très belle. La qualification face à Dortmund n’est qu’un chapitre. Par ses larmes après la victoire, il a révélé son côté humain, toute la volonté qu’il a en lui pour faire gagner le PSG. Un retour ? Depuis deux ans et demi, je suis directeur sportif du Sao Paulo FC. J’apprends beaucoup. Je compte, un jour, avoir une expérience en Europe. Ma femme a vécu douze ans à Londres. Ça peut être l’Angleterre, la France, pourquoi pas Paris ? Je dois mûrir mon projet.”