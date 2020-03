Raul Gonzalez : “On va préparer petit à petit notre huitième de finale de C1 face à Bucarest”

Le PSG a conclu sa longue phase de poules de la Velux EHF Champions League par une victoire. Les Parisiens se sont facilement imposés face à Zagreb (37-26). Et pour le huitième de finale de la compétition, les Rouge et Bleu affronteront le CS Dinano Bucarest. Le match aller aura lieu en Roumanie, le 22 mars prochain et la confrontation retour se jouera au Stade Pierre de Coubertin, le 29 mars. Après la victoire face à Zagreb, l’entraîneur du PSG Handball – Raul Gonzalez – s’est exprimé sur ce huitième de finale face au club roumain, dans des propos accordés au site officiel du club de la capitale. Il a également fait un bilan de la phase de poules des Parisiens.

“La phase de poules est à présent terminée. Même si on voulait être premier, on peut se satisfaire de cette deuxième place. Barcelone a été très bon, et avec nos 22 points, on aurait pu être leader dans l’autre groupe. Cela montre qu’on a quand même accompli de très bonnes choses. À partir de maintenant, on va préparer petit à petit notre 1/8ème de finale face à Bucarest qui s’est imposé aujourd’hui. On jouera déjà un match très difficile ce jeudi face à Nîmes.”