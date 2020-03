Remili sur le personnel hospitalier : “Ce sont les héros d’aujourd’hui qui peuvent nous sauver de cette maladie”

Malgré cette période de confinement en France, les athlètes des différentes sections du PSG doivent garder un minimum de condition physique en cas de reprise des compétitions dans les mois à venir. Ainsi, le club de la capitale a envoyé des programme sportifs afin de garder une certaine forme physique. Sur site officiel des Rouge et Bleu, l’arrière droit du PSG Handball – Nedim Remili – a donné de ses nouvelles, dans une vidéo intitulée “Allo Nedim”.

“Pour l’instant, ça se passe plutôt bien. Ça va bientôt faire une semaine… J’ai la chance de ne pas être seul. Je suis avec ma copine dans une petite maison et nous avons un chien et un chat. On peut donc s’occuper et s’amuser. C’est compliqué de voir la situation dehors, notamment lorsqu’on va faire les courses ou quand on regarde les informations. Mais on garde le sourire et le contact avec les proches, a exposé Remili sur psg.fr. Maintenir sa forme ? On n’est pas totalement laissé pour compte… Au contraire ! Nous avons eu un message de notre nutritionniste que l’on peut joindre quand on veut. Notre préparateur physique nous a également donné un programme. Ma copine est aussi sportive donc on continue de s’entretenir. On sait que l’on peut reprendre à tout moment, ce que l’on espère. Il faut que l’on soit prêt.”

En cette période compliquée en raison de la pandémie de Coronavirus, Nedim Remili a également apporté son soutien au personnel hospitalier. “Je tiens à les remercier du plus profond de mon cœur. Ce sont des personnes incroyables. Ce sont les héros d’aujourd’hui qui peuvent nous sauver de cette maladie. J’espère qu’ils vont réussir à la battre ! C’est une grande chance de les avoir. Maintenant, nous devons tous faire attention à nos proches.”