Revue de presse PSG : Borussia, Silva, CUP, risque de huis clos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 8 mars 2020.

“A quatre jours de son match retour de Ligue des champions contre le PSG, Dortmund a ramené une victoire cruciale de Mönchengladbach (2-1), qui lui permet de prendre seul la deuxième place de la Bundesliga derrière Munich, publie l’AFP. Thorgan Hazard (8e) et Achraf Hakimi (71e) ont donné la victoire au BVB, Lars Stindl (50e) a répondu pour Mönchengladbach.”

Dans Le Parisien du 8 mars 2020

“Le PSG doit composer avec un week-end de coupure inattendue. Il a décidé de l’exploiter en décompressant avant une semaine qui s’annonce irrespirable, écrit Le Parisien. Tuchel a d’ailleurs décidé d’accentuer cette coupure psychologique en offrant une journée de repos non prévue, ce dimanche. Les joueurs étaient convoqués au camp des Loges samedi matin pour une séance musclée. L’ajournement a permis à Thiago Silva de peaufiner sa montée en puissance en compagnie de ses coéquipiers plutôt qu’en solitaire. Le Brésilien est en mission et de plus en plus optimiste quant à sa participation. Aujourd’hui, la plus grande prudence domine encore au camp des Loges. […] Il est probable que Marquinhos évolue au milieu de terrain si Thiago Silva joue derrière lui. Sinon, il redescendra aux côtés de Kimpembe, remplacé par Paredes au milieu de terrain. Tuchel dispose encore de quelques heures pour arbitrer entre Cavani, Icardi et l’outsider Sarabia pour la dernière place dans le onze. […] La perspective d’un Parc des Princes vide plane aussi dans les échanges. “Un huis clos serait très mauvais pour le PSG, craint un proche du club. Les supporters ont un rôle très important à jouer pour ce match.” Ces derniers ont commencé à faire doucement monter la pression. Le CUP a publié un communiqué de soutien au ton assez musclé : “Mercredi, nous serons présents dès l’ouverture des portes à vos côtés, comme au match aller où le mur jaune n’était finalement qu’une illusion d’optique et un léger bourdonnement sonore. Joueurs, staff, dirigeants, si vous voulez gagner, jouez comme des guerriers, faites-les trembler, soyez sans pitié !”

“Le PSG se prépare toujours à accueillir des spectateurs. Mais il faudra patienter jusqu’à mardi, voire plus, pour savoir si huis clos il y aura”, ajoute le média francilien.

Dans L’Equipe ce dimanche

“Surpris par l’ajournement de son match à Strasbourg, le PSG aurait aimé le jouer sans spectateurs. L’éventualité n’a jamais été étudiée. Parce qu’un tel chamboulement d’organisation se révèle très difficile à mettre en place. Les autorités ont par ailleurs craint que l’annonce d’un huis clos suscite une grande frustration du public et crée de potentiels troubles à l’ordre public, d’autant que la venue des stars parisiennes constitue en quelque sorte le match de l’année, explique L’Equipe. Les dirigeants parisiens n’ont pas eu de nouvelles particulières concernant le rendez-vous capital de mercredi. Ils devraient en avoir demain ou après-demain. […] Si un report d’une semaine fait partie des solutions possibles, l’UEFA, qui n’est pas décisionnaire au contraire de la préfecture de police de Paris et des autorités gouvernementales françaises, préférerait assurément disputer le match à huis clos le jour J afin de contenter ses diffuseurs. Cette perspective ne peut donc pas être écartée.”

“Faute de match, les Parisiens se sont entraînés hier, en compagnie d’un Thiago Silva qui espère jouer mercredi, poursuit le journal sportif. Di Maria (cuisse), Neymar (jambe) et Gueye (adducteur) vont bien.“