Revue de presse PSG : Champions League, Thiago Silva, Neymar, départs…

“La Ligue des champions va avoir une chance d’aller à son terme malgré la pandémie de coronavirus, après l’annonce hier du report de l’Euro à 2021 qui dégage le calendrier jusqu’à l’été. L’objectif désormais : profiter des dates libérées pour mener la C1 et la C3 à leur terme, alors que les championnats européens majeurs comptent également caser leur dizaine de matches restants sur cette période, publie l’AFP. Reste à savoir sous quel modèle: le format classique avec des matches aller-retour, ou un format novateur avec un tournoi à élimination directe sur terrain neutre, comme l’ont suggéré plusieurs fuites ? […] Un autre report devrait contribuer à ce que la Ligue des champions aille à son terme cette saison: la Conmebol, en lien avec l’UEFA, a elle aussi reporté sa Copa America programmée du 12 juin au 12 juillet 2020 à l’année prochaine. Ce qui devrait éviter les cas de consciences aux nombreux joueurs sud-américains. Véritables machines à cash du foot européen, davantage encore que l’Euro et son 1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires, les compétitions de clubs sont censées générer 3,25 milliards d’euros de «recettes commerciales brutes» cette saison, selon l’UEFA. Une mine d’or à préserver.“

“L’UEFA a ciblé plusieurs dates de reprise, d’avril à juin, afin de simuler différents calendriers. Tous doivent lui permettre de mener ses compétitions jusqu’à leur terme”, explique L’Equipe qui s’est procuré un document de travail confidentiel de l’UEFA. “Sur une frise chronologique, sept dates ont été retenues. Jusqu’à fin avril, l’UEFA pense que la C1 et la C3 pourraient se disputer sans changement de format. Mais, à partir d’une reprise le 28 avril, celui-ci devrait être resserré. Ces derniers jours, des pistes ont vu le jour, avec un “final 8” ou un “final 4” qui se disputeraient à Istanbul et Gdansk, les villes choisies pour accueillir les finales. À partir du 26 mai, l’UEFA n’aurait plus que 4 week-ends et 3 milieux de semaine disponibles. Dans ce cas, elle indique qu’il y aurait un “impact organisationnel”, nécessitant de regrouper toutes les équipes encore en lice dans un seul lieu. […] En écho aux décisions de l’UEFA, le foot français se donne la date butoir du 30 juin pour clore cette saison. Alors que l’UEFA a annoncé la création d’un groupe de travail pour plancher sur les “solutions de calendrier”, la LFP a déclaré qu’après réception des conclusions dudit groupe, “plusieurs options seront définies”.

Dans le journal sportif, il est également question de Thiago Silva, de sa forme, de sa place face à la concurrence. “La charnière Marquinhos-Kimpembe a constamment cherché à défendre en avançant. Ces deux-là ont le même ADN : la volonté de ne pas subir et d’anticiper le duel pur. La manière dont Marquinhos a commandé sa défense durant les temps faibles, en fin de match, en témoigne. En aurait-il été de même avec Thiago Silva ?”, demande L’Equipe. “Dans l’appréhension du duel et la lecture des trajectoires, Silva reste un défenseur de très haut niveau. Sans doute le meilleur dans ce domaine de l’effectif. Il dispose aussi d’un jeu de tête de niveau mondial. À moins de quatre mois de la fin de son contrat, la situation reste la même. Thiago Silva n’a pas de nouvelles. S’il veut infléchir la position de Leonardo (qui n’écarte pas totalement une prolongation d’un an), le capitaine n’a d’autres choix que de hisser son niveau de performance. Il n’aura pas nombre de rendez-vous pour convaincre. Et, pour Tuchel, placer Silva sur le banc poserait un problème politique. D’abord vis-à-vis de Neymar, dont on ne mesure pas assez la proximité avec son aîné.”

“Les joueurs du PSG n’ont aucune date de reprise, ils sont encore plus perdus que l’environnement du club.” La confidence émane d’un proche d’un cadre de l’effectif. Elle résume le sentiment d’attente qui prédomine, écrit Le Parisien. Certains joueurs du PSG étaient tentés depuis plusieurs jours de quitter le territoire, notamment Neymar. Aucune confirmation n’a pu nous être apportée par son entourage. Et le club a démenti hier soir un départ de la star. […] Avec officiellement 298 cas et seulement un décès, le Brésil est moins touché que la France par le coronavirus. […] Les Parisiens respectent le programme fourni par le PSG dans les conditions que leur offre leur espace de vie. Les joueurs s’affichent aussi sur les réseaux sociaux. Meunier, lui, attend la naissance imminente de son 3e enfant. […] Hier, l’UEFA et la LFP ont entériné une absence de compétition au moins jusqu’au 15 avril. De quoi provoquer des départs ? La fermeture des frontières européennes n’est pas de nature à encourager les voyages, même si les passeports européens de Thiago Silva, Marquinhos, Di Maria ou Cavani leur assureraient en théorie un retour possible, ce qui ne serait pas forcément le cas pour Neymar.”