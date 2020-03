Revue de presse PSG : confinement et préparation physique

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 16 mars 2020 dans la presse hexagonale alors que les activités du club “vont rester suspendues provisoirement” jusqu’à nouvel ordre. Mercredi “un nouveau point” sera fait, a annoncé le PSG dans un communiqué.

“Confinés à leur domicile depuis vendredi soir, les joueurs tentent de garder la forme, observe Le Parisien. Pas question pour eux de s’entraîner au camp des Loges. Heureusement la quasi-totalité des joueurs, disposent de mini-salles de gym à leurs domiciles. Le confinement pourrait s’étirer sur plusieurs semaines avec le passage au stade 3. Il n’est bien sûr pas question de voyager et de s’octroyer des jours de repos à l’étranger. À terme, et si les compétitions reprennent, cela pourrait amener le staff technique à reprogrammer une préparation physique globale comme celles effectuées en début de saison. […] Comme beaucoup de sociétés, le PSG est une entreprise qui a considérablement réduit son activité. De nombreux salariés télétravaillent, et le club a tiré le rideau de ses boutiques, alors que les visites du Parc des Princes sont suspendues.”