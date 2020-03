Revue de presse PSG : Di Maria, Cavani vs Icardi, Mbappé, Marquinhos, Paredes, Kouassi, notes…

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 1er mars 2020 dans la presse hexagonale.

Le PSG “s’est facilement imposé, publie l’AFP. Sarabia a ouvert la voie de ce succès et Mbappé a inscrit un doublé. Mais le fait marquant du match a été la sortie de Di Maria en raison de douleurs à une cuisse. Tuchel s’est toutefois voulu rassurant : “Il a senti un inconfort, on a préféré le sortir, ne pas prendre de risques.”

“À peine Cavani a-t-il repris la main qu’Icardi coince son pied dans la porte. Pour sa 200e sous le maillot parisien, le chouchou du Parc n’a pas été à la fête, juge le JDD. Au-delà de sa discrétion, ses deux immondes ratés ont tranché avec la rentrée clinique de l’Argentin, qui a marqué au bout de six minutes. Dans dix jours pour la réception de Dortmund, le PSG ne pourra se permettre de dilapider des occasions majeures. L’autre affaire, c’est la sortie prématurée de Di María, qui a senti “un inconfort” derrière la cuisse mais dont l’état n’inquiète pas son entraîneur. […] Pour suppléer Verratti, Marquinhos reprend ses marques au milieu. Mais contre de très faibles Dijonnais, son impact a été assez neutre. Et Paredes a eu vingt minutes pour montrer qu’il était l’alternative la plus proche.”

L’Equipe du 1er mars 2020

“Kouassi est-il assez armé pour une rencontre d’un tel enjeu ? Résistera t-il au bulldozer Haaland ?”, demande L’Equipe après la titularisation du jeune joueur hier en défense. “Après le remplacement de Kouassi par Paredes (72e), Tuchel a replacé Marquinhos en défense centrale avec Kimpembe. Cette charnière, qui présente le double avantage de combiner expérience et complémentarité, reste une solution crédible pour Dortmund. […] Pour compenser l’absence de Verratti, le profil de Paredes semble mieux convenir. Entré pour les vingt dernières minutes, Paredes a été décisif deux fois. Sur les 2e et 3e buts de son équipe, l’Argentin a été à chaque fois à l’avant-dernière passe et a su casser les lignes. […] En attaque Icardi revient dans le jeu. Les deux dernières sorties programmées du PSG (Lyon et Strasbourg), risquent de compter pour désigner l’heureux titulaire du 11 mars.“

“Impliqué sur les quatre buts du PSG et auteur d’un doublé, Mbappé n’est pas allé saluer les ultras à la fin du large succès contre Dijon, souligne le journal sportif. L’explication est proche et lointaine à la fois. Dimanche dernier, il a été une des cibles d’une banderole déroulée dans le virage Auteuil : “Kombouaré, Gino, Rai, c’était la rage de vaincre. Silva, Neymar, Mbappé, la peur de gagner ? Portez vos c…”

Les notes des jours du PSG dans L’Equipe : Navas : 6. Kehrer : 5. Kouassi : 6. Kimpembe : 6. Bernat : 5. Draxler : 5. Marquinhos : 6. Gueye : 7. Sarabia : 7. Cavani : 4. Mbappé : 8.

Les notes des jours du PSG dans Le Parisien : Navas : 6. Kehrer : 6,5. Kouassi : 5. Kimpembe : 6. Bernat : 6. Draxler : 6. Marquinhos : 6. Gueye : 6,5. Sarabia : 6,5. Cavani : 5. Mbappé : 8.

Dans Le Parisien du 1er mars 2020

Thomas Tuchel “n’a pas hésité à réaliser ses premiers tests. Sans encore trouver toutes les réponses, commente Le Parisien. Marquinhos, milieu ou défenseur ? Quid du jeune Kouassi ? “Tanguy est droitier alors qu’Abdou (Diallo) est gaucher, rappelle Tuchel. Deux gauchers (avec Kimpembe), c’est bizarre.” La possibilité Diallo écartée par cette réalité, la présence d’une charnière 100% issue du centre de formation prend de l’ampleur si Marquinhos est bel et bien aligné au milieu. Elle reste risquée. Dans le cas contraire, Paredes serait alors là pour suppléer le Brésilien, accompagner Gueye dans l’entrejeu et reléguer Kouassi sur le banc. […] La préparation se poursuit cette semaine. A Lyon, mercredi précisément, en demi-finale de Coupe de France. Pour un test, un vrai.”

Enfin, avec les mesures prises contre le déploiement d’une forme de coronavirus, Marquinhos a commenté “la perspective préoccupante d’une possible tenue à huis clos du match retour contre Dortmund. “Autant annuler !” a répliqué le Brésilien, laissant augurer d’un drôle de suspense dans les prochains jours“, lit-on.