Revue de presse PSG : double report, BVB, Thiago Silva, Tuchel

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 7 mars 2020, qui aurait du être un jour de match à Strasbourg… Mais la rencontre à été reportée à cause des risques de propagation du covid-19.

“Faisant suite à un arrêté de la préfecture du Bas-Rhin concernant la propagation du coronavirus”, la rencontre est “reportée”, écrivait la LFP dans un communiqué. Il s’agit du premier match de L1 reporté en France depuis l’arrivée du virus, publie l’AFP. La LFP s’est résolue à reporter le match, alors qu’elle suit une ligne du “cas par cas” sur le sujet. L’annonce hier de la multiplication du nombre de personnes testées positives dans le département du Haut-Rhin, limitrophe au Bas-Rhin où se situe Strasbourg, a accéléré la décision. “La venue de 26.000 spectateurs dans le stade de la Meinau, dont un quart venant du département du Haut-Rhin, est un facteur susceptible de favoriser la propagation”, a justifié la préfecture. Pour le PSG, qui s’est rendu à Strasbourg dans la soirée, cette nouvelle intervient à 5 jours de son 8e de finale crucial contre Dortmund.”

Dans Le Parisien du samedi 7 mars 2020

“C’est en arrivant en Alsace que le PSG a appris l’ajournement de son match. Mbappé et ses partenaires ont pris le temps de se restaurer avant de reprendre la direction de l’aéroport pour avaler les 45 minutes de vol vers Paris, rapporte Le Parisien. Les deux clubs, qui semblaient être d’accord pour le report, n’ont pas étudié la possibilité d’un maintien de la rencontre à huis clos. […] Neymar et ses coéquipiers devront se contenter d’entraînements. Peut-être une bonne nouvelle pour Thiago Silva, qui va pouvoir enchaîner les séances à haute intensité avec le groupe. Le capitaine ne pense à rien d’autre que de prendre tout à contre-pied : le temps, les clichés et surtout la médecine. De son côté, le Borussia dispute aujourd’hui un choc chez le 4e, Mönchengladbach.”

Thomas Tuchel “joue les funambules “, lit-on encore au sujet de son management. “Un entraîneur ne peut pas s’entendre avec tout le monde, rappelle le proche d’un joueur. Mais son management n’est pas toujours compréhensible. Le cas le plus parlant cette saison est celui de Paredes en Ligue des champions. Il n’a presque pas joué et, aujourd’hui, le PSG en aurait bien besoin pour Dortmund. Bon courage pour le garder motivé…” Autre exemple : le cas Diallo. Il n’était pas prévu pour le match finalement annulé à Strasbourg. Mercredi, à Lyon, il est resté en tribunes. Un choix qualifié d’ “étonnant” jusque dans les couloirs du club. “C’est l’histoire du foot : les remplaçants sont mécontents quand les titulaires sont heureux. Mais, cette saison, la fracture entre les deux semble plus grande que l’an passé”, estime un intime du vestiaire.”

Dans L’Equipe de ce jour

“Le PSG se voit privé d’un ultime tour de chauffe, observe L’Equipe. Tuchel avait prévu de s’appuyer à Strasbourg sur le 4-4-2 largement victorieux à Lyon. Il voulait aussi profiter du match pour redonner du temps de jeu à Di Maria comme Neymar. […] Dans la journée d’hier, le spectre du Covid-19 a fait planer la possibilité d’un match à huis clos contre Dortmund, mercredi. Cette hypothèse, qui nécessite l’accord du préfet de Paris, comporte le risque qu’entre-temps, l’épidémie soit encore plus répandue qu’actuellement sur le territoire français. […] La décision de la préfecture du Bas-Rhin inquiète du côté de Dortmund. Si les responsables du Borussia étaient injoignables hier en fin de soirée, les supporters ne savent toujours pas s’ils vont pouvoir effectuer le déplacement à Paris, mercredi. 2200 fans du BVB ont prévu d’assister mercredi au 8e de finale retour. […] Toutes les possibilités sont en tout cas envisagées en haut lieu. Même celle d’un report du match d’une semaine (17 ou 18 mars), ce qui ne poserait pas problème dans le calendrier, puisque ce sont déjà des dates UEFA dédiées à des huitièmes de finale retour. Cette hypothèse, qui nécessite l’accord du préfet de Paris, comporte le risque qu’entre-temps, l’épidémie soit encore plus répandue qu’actuellement sur le territoire français.“

“À force d’entendre dire qu’il n’était jamais présent dans les grands rendez-vous, Thiago Silva s’est mis en tête d’être bien là comme titulaire face à Dortmund, explique également le journal sportif. L’idée serait même devenue une obsession. La stratégie est donc d’attendre l’ultime moment pour se donner le maximum de chances de voir le capitaine sur la pelouse.“

Rayon report toujours, mais chez les féminines cette fois : le CNOSF a proposé de jouer le 4 avril le choc de D1 PSG-Lyon plutôt que le samedi 14 mars. C’est qu’a annoncé hier… l’OL qui contestait la programmation trop collée à la fin de la trêve internationale. “La décision de reporter ou non la rencontre appartient à la FFF. Une décision qui engendrerait plusieurs modifications dans le calendrier, la journée du 4 avril étant déjà programmée”, lit-on.