Revue de presse PSG : Mbappé, JO, OL, BVB, Kouassi, Marquinhos, coronavirus, Bulka…

“L’épidémie de coronavirus a inévitablement des conséquences sur le calendrier sportif. La Ligue suisse de football a notamment décidé de suspendre jusqu’au 23 mars les championnats de 1re et 2e divisions, publie l’AFP. De son côté, l’UEFA a laissé entendre que les 8es de finale retour de Ligue des champions, dont PSG-Borussia et Juventus-Lyon, pourraient se jouer à huis-clos.”

“Pour l’heure, l’UEFA n’a rien décidé de concret, souligne L’Equipe. Mais il y a moins d’inquiétude pour PSG-Dortmund que pour Juventus-Lyon. Cependant, en cas de nécessité, l’UEFA n’hésiterait pas à prononcer le huis clos au Parc des Princes. Sans se préoccuper de savoir si cela créerait un déséquilibre avec le match aller qui s’est joué en Allemagne dans une ambiance de feu.”

“Né dans la capitale, charismatique, champion du monde : Mbappé a tout pour être le chouchou du Parc. Mais ses récentes anicroches avec les ultras mettent en lumière une relation moins chaleureuse qu’escompté, écrit L’Equipe. On est très loin d’un désamour. Avec Neymar, il continue d’être le Parisien qui vend le plus de maillots, surtout chez les jeunes. En match, KM n’a jamais été pris en grippe ou sifflé. Simplement, la relation n’est pas aussi passionnée qu’elle pourrait l’être. […] Et Mbappé reste l’objectif prioritaire du président madrilène, qui pense que le temps joue en sa faveur.“

Toujours au sujet de Kylian Mbappé, il figure dans une pré-liste de 80 joueurs pour les JO, qui passera à 50 bientôt, puis à 18+4 réservistes. Hier, le président de la FFF, Noël Le Graët, a croisé le président Nasser al-Khelaïfi, pas forcément très favorable à un doublé Euro-JO pour son jeune attaquant. “J’ai vu Nasser. Je lui ai demandé comment allait Mbappé. Il m’a dit : “Très bien”. On en est là…” a fait savoir hier le patron du football français.

Demain, le PSG joue à Lyon, et selon L’Equipe, “Tuchel sera tenté de composer un onze très proche de celui qui affrontera le Borussia, à une ou deux exceptions près. […] Hier, Di Maria est resté aux soins, avec Herrera, Silva et Choupo-Moting. Mais il n’est pas encore écrit qu’il ne figurera pas dans le groupe.” Ce XI est proposé par le journal sportif : Navas – Kehrer, Kouassi (ou Marquinhos), Kimpembe, Bernat – Sarabia (ou Di Maria), Marquinhos (ou Verratti), Gueye, Neymar – Cavani (ou Icardi), Mbappé.

“Kouassi, la surprise du chef ?”, se demande Le Parisien dans la perspective du match PSG/BVB, car “Tuchel le tient en très haute estime“. Le journal interroge des experts sur la possibilité de l’aligner contre le BVB. Ainsi Alain Roche déclare : “On ne peut pas demander à Kouassi d’être le cadre de cette équipe sur un tel match. Et s’il doit jouer avec Kimpembe, ils n’ont presque pas de repères en commun, c’est un gros problème. Kouassi a encore besoin d’être rassuré par son partenaire en charnière. Après, n’oublions pas que Kimpembe avait été irrésistible contre Barcelone il y a deux ans pour son premier match en Ligue des champions…”

“Marquinhos évoluant au cœur du jeu, c’est aussi une préférence du groupe, ajoute le quotidien francilien. Plutôt que ses prestations personnelles, il est question de la manière dont joue l’équipe en fonction de son positionnement. Gueye a certainement produit son meilleur match de l’année 2020, samedi, et ce n’est pas un hasard. […] En clair, Paris a beaucoup de mal à trouver l’équilibre lorsqu’il aligne les quatre fantastiques sans le Brésilien pour combler les brèches dans l’entrejeu.”

Dans France Football, on lit “comment Bulka s’est fait avoir”… dans une interview un peu croustillante. Le 3e portier du PSG a expliqué à sa direction suite à sa publication “que ses propos avaient été exagérément déformés pour verser dans le sensationnalisme, une explication acceptée d’autant plus facilement par les dirigeants que Bulka, ennuyé, avait auparavant pris la précaution d’envoyer des messages aux joueurs concernés pour leur expliquer la situation et s’assurer que sa bonne foi n’était pas mise en cause. Des éclaircissements acceptés sans problème par le groupe qui a vite clos cet épiphénomène au cœur de la période tendue que connaît le club.”