Revue de presse PSG : Mbappé, Silva, Di Maria, Dagba, mini-stage, coronavirus…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 2 mars 2020 : Thiago Silva qui pourrait peut-être jouer contre le BVB dans neuf jours. En effet, il est possible qu’il reprenne la course cette semaine. “En interne, Tuchel diffuse l’idée qu’il peut être rétabli pour ce match capital, explique L’Equipe. Ces derniers jours, il a multiplié les discussions sur ce sujet avec le joueur pour connaître ses sensations, mais aussi avec le staff médical. Thiago Silva, même s’il a toujours écouté son corps, fait tout pour revenir à temps.“

Dans L’Equipe du 2 mars 2020

La semaine dernière, le PSG n’avait pas de match en semaine, et selon le journal sportif Thomas Tuchel souhaitait l’exploiter avec un mini-stage à l’étranger, potentiellement dans le sud de l’Espagne. L’objectif : “bénéficier de meilleures conditions climatiques qu’en France pour s’entraîner et renforcer la cohésion du groupe.” Mais “cette demande n’a pas été suivie d’effet. Il semble qu’elle n’ait pas suscité beaucoup d’enthousiasme.”

L’Equipe confirme enfin que concernant Angel Di Maria, ce n’était samedi qu’une “simple alerte à la cuisse droite”. Et si sa participation au OL/PSG mercredi n’est pas certaine, “Tuchel pourra compter sur les retours de Verratti et Neymar, suspendus ce week-end. Un entraînement est programmé cet après-midi. Dagba devrait reprendre cette semaine avec le groupe après son entorse à un genou contractée à Pau.”

Dans Le Parisien ce lundi 2 mars 2020

“Au-delà de ses gestes techniques réussis, Mbappé a aussi frappé les esprits par son attitude de patron du jeu parisien, notamment en l’absence de Neymar, suspendu, juge Le Parisien en référence au PSG/DFCO (4-0). Une chose est certaine, ce pic de forme survient au meilleur moment pour Paris.” Et on peut lire ce commentaire de l’ancien attaquant Patrick Mboma : “On sait très bien qu’il ne fera pas dix ans au PSG. C’est cette année qu’il doit prendre ses responsabilités. Avec Neymar. Tous les deux ont la capacité de donner au PSG ce dont il rêve : une Ligue des champions. Qu’ils le fassent !”

Coronavirus enfin… Le PSG “a mis en place samedi les premières mesures en interne. Il surveille maintenant l’évolution de l’épidémie avec attention et interrogation, lit-on. Ce mercredi, les premières interrogations se posent en vue du déplacement à Lyon. Les deux clubs restent dans l’attente. Pour Paris, la perspective d’un match contre Dortmund à huis clos inquiète aussi. L’UEFA prendra les décisions en temps voulu. La patience est donc de mise.”