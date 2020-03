Revue de presse PSG : nouveau calendrier, mercato, ultras solidaires

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 21 mars 2020 dans la presse hexagonale : les hypothèses pour un nouveau calendrier, le mercato restreint et le CUP solidarité.

“Neymar à Barcelone, Kylian Mbappé au Real Madrid ? Les dossiers chauds du prochain mercato ont déjà du plomb dans l’aile, fragilisés par les conséquences de la pandémie de coronavirus, qui risquent de limiter les transactions et de pénaliser clubs et agents. Les clubs ne cachent pas que l’été sera difficile”, écrit l’AFP. “Les joueurs de Ligue des champions ne seront pas touchés” par cette crise, prévient néanmoins l’agent Frédéric Guerra. Même si le report de l’Euro à 2021 pourrait les faire hésiter à changer de club à un an d’une grande compétition, les stars pourront en effet compter sur leurs “super-agents” pour faire monter les enchères. Mais une question plane : les accords antérieurs à la crise tiendront-ils toujours ?”

“Lors d’une réunion en audioconférence des présidents de clubs professionnels français, hier midi, toutes les hypothèses ont été évoquées pour finir la saison. Sauf celle d’une saison blanche, rapporte L’Equipe. Il faut réfléchir à toutes les hypothèses, y compris celle d’une fin d’exercice sportif au 31 août. Cette hypothèse a trouvé un écho du côté de l’UEFA qui, dans un document finalisé jeudi soir, a évoqué trois hypothèses : finir la saison au 30 juin, au 31 juillet et même au 31 août. L’UEFA est alors prête à raccourcir les derniers tours de l’actuelle C1 comme elle est disposée à réfléchir à une formule 2020-2021 allégée afin d’organiser la finale fin mai. Et d’enchaîner ensuite avec l’Euro. Se pose la question des joueurs en fin de contrat au 30 juin. A priori, clubs et fédérations se rejoindraient sur ce point : soit un gentlemen’s agreement a lieu pour étirer les contrats d’un ou deux mois, soit les joueurs qui refuseraient de prolonger se verraient empêcher d’évoluer sous leurs nouvelles couleurs. L’UEFA serait effectivement prête à ne pas ouvrir de périodes de mutations pendant cette période.“

“Malgré le confinement, des Ultras du PSG aident toujours les sans-abri, remarque Le Parisien. La branche solidarité du Collectif Ultras Paris (CUP) a distribué 150 repas à des SDF jeudi soir. Les actions sociales font effectivement partie des dérogations au confinement.”