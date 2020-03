Revue de presse PSG : pause et report, Aulas, Mbappé, Verratti, Marquinhos, ultras…

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 14 mars 2020 dans la presse hexagonale, la pause et le report des compétitions en attendant des solutions après le pic épidémique.

“L’UEFA a franchi un pas supplémentaire vers la mise en sommeil de ses compétitions, en annonçant vendredi le report de tous les matches de Ligue des champions et de Ligue Europa programmés la semaine prochaine, constate l’AFP. Quatre équipes ont pour l’instant pu rallier les quarts de finale de la C1, le PSG et l’Atalanta Bergame ainsi que l’Atlético de Madrid et Leipzig.”

Selon L’Equipe, la présence de milliers d’ultras mercredi soir devant le Parc des Princes en marge du PSG/BVB a pesé dans le choix de suspendre Ligue 1 et Ligue 2… “Ce spectacle, s’il a peut-être inquiété les dirigeants de clubs français, les a convaincus qu’il valait mieux suspendre les matches plutôt que de les jouer dans ces conditions, lit-on. Avant même l’allocution d’Emmanuel Macron, des présidents de L1 ont commencé à évoquer cette possibilité. […] Jean-Michel Aulas, dans un entretien au Monde hier, a semé le trouble. Il a milité pour une saison 2019-2020 blanche en précisant que “le plus logique serait de dire on annule tout et on repart sur la situation du début de saison. Les positions étant figées, on retrouverait les mêmes clubs qualifiés pour les Coupes d’Europe et donc Lyon en Ligue des champions.” En attendant, le PSG est au repos jusqu’à un point lundi. “Compte tenu de la situation sanitaire, les joueurs du PSG ont été invités à rester chez eux. Le centre de formation a également été fermé et les jeunes joueurs ont été priés de ne pas quitter leur domicile non plus.”

Dans L’Equipe du 14 mars 2020

L’Equipe revient sur la communion joueurs-supporters mercredi dernier, et son organisation pour qu’elle soit en condition de se faire : “L’objectif des dirigeants et des ultras était de booster l’équipe à travers cette initiative et de leur montrer qu’ils étaient attendus, même sans public dans l’enceinte. Leur accueil chaleureux, à grand renfort de fumigènes et de chants, a impressionné joueurs et staff, au point que certains ont filmé ces scènes. […] Au coup de sifflet final, après les scènes de joie sur le terrain, il a été dit à Navas et ses partenaires qu’ils pouvaient aller saluer leurs fans. Tous y ont foncé en courant, sauf deux : Meunier, resté auprès de sa femme sur le point d’accoucher, et Kurzawa qui sans prévenir personne, a foncé à l’extérieur du Parc pour aller fêter la qualification avec les ultras. Le personnel de sécurité a été surpris, deux agents ont été le récupérer dans la foule et l’ont ramené à l’intérieur.”

Dans Le Parisien du samedi 14 mars 2020

Selon les informations du Parisien, “il est d’ores et déjà prévu que l’équipe première masculine soit mise en sommeil une semaine de plus, jusqu’au 22 mars. Le temps d’y voir plus clair. Il est évidemment impossible de prédire la durée de la coupure imposée. Le club va devoir dessiner une stratégie. “Rien ne remplace l’entraînement quotidien, le renforcement musculaire et les soins, explique Alexandre Marles. Une semaine à dix jours, c’est comme une trêve hivernale, ça va. Au-delà, ça se complique et il faudra que les clubs refassent une préparation physique. L’idéal, en termes de préparation, est de réduire la durée de vacance. Mais la logique de santé passe avant, bien sûr.” Un décalage de la Ligue des champions à la fin du printemps ou au début de l’été changerait aussi les équilibres sportifs.”

Kylian Mbappé, Marco Verratti et Marquinhos vont participer à la communication de lutte contre la pandémie de Covid-19, rapporte le média francilien. “Face caméra, ils participent à une campagne de prévention en partenariat avec le gouvernement français. Les trois leaders du PSG rappellent en français et en les mimant les mesures pour éviter la contamination de ses proches.”