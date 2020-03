Revue de presse PSG : possible huis clos, Tuchel, Silva, Gueye…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 9 mars 2020, la menace pour mercredi (et au delà) toujours plus grande de huis clos, car les rassemblements de plus 1000 personnes sont désormais interdits. Cela même si la France est toujours au stade n°2 et pas n°3 par rapport à l’épidémie de covid-19. La réunion ce lundi à partir de 9 heures au ministère des Sports permettra d’y voir plus clair.

PSG-Dortmund vers un huis clos

Si le PSG “ne s’est pas encore vu notifier de décision par les autorités, la tenue du match mercredi dans des conditions normales semble de plus en plus hypothétique, prévient L’Equipe. La décision n’est pas encore officielle. Elle risque de l’être aujourd’hui. Le ministère des Sports pousse pour un huis clos mais le report de la rencontre ne peut pas être encore écarté. C’est le préfet de police de Paris qui aura le dernier mot. Hier soir, au PSG, on disait qu’il était “impossible encore de se prononcer à la suite des dernières annonces gouvernementales et que tout était encore ouvert : report, huis clos, délocalisation et match avec spectateurs”. Le PSG a tout fait en tout cas pour que ce match ô combien important pour lui se dispute avec son public.”

Même son de cloche dans Le Parisien car il est difficile d’imaginer que ce PSG-BVB “puisse entrer dans la catégorie des événements utiles à la vie de la nation”, le critère retenu. “On semble donc se diriger tout droit vers un huis clos, même s’il faudra attendre la réunion qui doit se tenir ce lundi matin au ministère des Sports”, lit-on.

Tuchel

“En cas d’élimination mercredi, malgré le meilleur effectif de l’ère QSI, Tuchel verrait très probablement son bail parisien prendre fin au terme de cette saison, souligne L’Equipe. “Ce sera difficile de le conserver après deux échecs en Ligue des champions face à des clubs qui ne figurent pas parmi les cadors continentaux”, souffle un salarié du club. Tuchel sait qu’il joue son avenir. […] Le 3-4-3 du match aller à Dortmund a interrogé, et pas seulement dans le vestiaire. Chez l’actionnaire, on a regretté que le PSG cherche à s’adapter à son adversaire plutôt qu’à imposer ses principes et son organisation.”

Effectif/onze

“Tous les joueurs parisiens n’étaient pas au repos, hier, rapporte également L’Equipe. Gueye, victime ces derniers jours d’une petite douleur sans gravité à un adducteur, et Thiago Silva se sont rendus au camp des Loges. Le capitaine a encore deux jours pour réussir son pari et être titulaire. S’il y parvient, il sera titulaire en défense centrale avec Kimpembe, ce qui permettra à Marquinhos d’évoluer au milieu de terrain. Devant, Cavani semble toujours en pole par rapport à Icardi afin d’être associé à Neymar, Mbappé et Di Maria. Le doute semble toujours se concentrer sur le poste de latéral gauche, entre Bernat et Kurzawa.”

“Alors que la probabilité d’un huis-clos se renforce, tous les Parisiens sont attendus ce lundi matin pour la première des trois séances de préparation du match, écrit Le Parisien. Les 24 heures avant la rencontre seront un peu différentes de celles des deux dernières saisons, à l’approche des rencontres retour contre le Real et Manchester United. Les joueurs sont convoqués mardi à 10h pour une séance d’entraînement à 11h. Seuls Tuchel et un joueur passeront par le Parc des Princes pour la conférence de presse, dans l’après-midi (16h45). Comme l’an dernier, les joueurs dormiront chez eux, mais ils se mettront cette fois au vert mercredi, dans la foulée d’un court réveil musculaire. Le groupe ralliera le Parc en car et sous escorte policière, ce qui évitera toute mauvaise surprise.”