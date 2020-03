Riolo : “À la place de Tuchel, je mets l’équipe-type contre l’OL”

À une semaine du match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le PSG joue un autre gros match, la demi-finale de Coupe de France sur la pelouse de Lyon. Quel onze va décider d’aligner Thomas Tuchel ? L’équipe quasiment type ou bien une équipe remaniée. Pour Daniel Riolo, le coach allemand doit aligner son équipe-type ce soir.

“À la place de Tuchel, je mets l’équipe-type contre l’OL. Parce qu’il faut gagner le match, parce que c’est de la coupe, donc c’est bien. Par contre, à Strasbourg je donne juste du temps de jeu à ceux qui en ont besoin, commente le polémiste sur RMC. Je dis à Neymar de limiter les contacts le plus possible. Mais il faut qu’il joue les deux matches. Il va se refaire rentrer dedans contre Dortmund aussi. À Strasbourg, il ne devra pas faire le moindre grigri, sinon les mecs vont le latter. Et surtout, j’aligne mon milieu de terrain titulaire les deux fois, avec Gueye et Paredes, plus Marquinhos derrière.”