Riolo : “C’est avec cet esprit que le PSG pourra retrouver de grandes ambitions”

Le PSG a battu le Borussia Dortmund hier soir (2-0) pour enfin se qualifier en quarts de finale de Ligue des Champions après trois échecs successifs en huitièmes de finale. Daniel Riolo a donné son opinion sur la qualification parisienne dans un long édito sur RMC Sport.

“À chaud après le match, j’ai trouvé exagérées les réactions des joueurs du PSG, mais je ne savais pas. La “vraie” vie étant visiblement désormais sur les réseaux sociaux, il m’avait échappé à quel point le BVB et ses joueurs avaient fêté le match aller avec une énorme dose de prétention. Sans parler du directeur sportif du club qui avait carrément pris pour cible la politique sportive du club et ses investissements, relate le polémiste. La réponse du club à travers une joie exubérante est donc parfaitement compréhensible. Les mots des joueurs après le match, la réaction de Tuchel, raillé dans son pays après le match aller, montrent en tout cas qu’au club on a bien conscience du rejet général. Paris ne s’est que qualifié pour les quarts de finale mais il a le droit à une bonne dose de bonheur au nez à et la barbe des “rageux” de toutes sortes qui sans raison objective ne souhaite que sa faillite. Voir autant de gens se marrer à l’idée que la Ligue des champions soit suspendue juste parce que ça handicapera le PSG est d’une bêtise sidérante! ”

Daniel Riolo conclut en expliquant que c’est avec l’état d’esprit affiché hier que le PSG pourra retrouver des grandes ambitions. “C’est avec cette “compo”, et surtout cet esprit que le PSG pourra retrouver de grandes ambitions. Je plaide pour une mutation mentale à tous les étages du club et savoir que ça provoque la nausée chez beaucoup de monde doit servir de moteur. Pas de souci, les sacs à vomi, ça coûte pas cher.”