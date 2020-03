Riolo : “Il faut être à 90% positif, mais il y a des choses…”

La victoire 2-0 du PSG contre le Borussia Dortmund, c’était presque parfait. Mais il y a cependant encore des choses à revoir, explique Daniel Riolo. Notamment le manque de confiance toujours très prégnant.

“L’optimisme ou le pessimisme ne veulent rien dire pour moi. Mais avant le match, et c’est rare que je le dise, je le sentais bien assez vite en regardant les échauffements. J’ai dit à Jérôme (Rothen) : “Je pense que le PSG va passer sans trop de problèmes.” Je me demande à quel point ce huis clos n’a pas plus emmerdé Dortmund que le PSG. J’ai trouvé que c’était un match globalement maîtrisé. Il faut être à 90% positif, mais il y a des choses... comme la fin de match où tu te mets en panique tout seul, où tu recules trop. Mais bon, je peux le comprendre avec ce qu’il s’est passé ces dernières années. Même si je n’ai pas compris le remplacement poste pour poste de Di Maria par Kurzawa. Le dernier quart c’était un peu n’importe quoi. Le PSG doit apprendre à avoir confiance en lui. Comme Paredes qui doit avoir confiance en ses passes. Je ne sais pas si le PSG va guérir de ça, a déclaré le journaliste sur RMC. Neymar sort grandi de cette confrontation avec un but à l’aller, un autre au retour. Mais essaie l’humilité ! Pourquoi célébrer ainsi le premier but et donner le bâton pour se faire battre”.