Riolo : “Il y a une volonté d’être dans l’union sacrée et de trouver des solutions ensemble”

À l’heure où la situation ne fait que de se dégrader, nombre d’interrogations existent sur l’hypothétique reprise des compétitions sportives, même si cela est loin d’être la priorité en ce moment. Et pour Daniel Riolo, la solution passera avant toute chose par le report de l’Euro 2020 afin de pouvoir dégager des créneaux une fois la pandémie de Coronavirus en recul.

“Quand tu es organisateur de compétitions, tu vas tout faire pour finir celles qui ont commencé, et pas démarrer une qui, par définition, n’a pas commencé et que tu peux reporter. Les problèmes économiques que cela peut susciter ? Bah de toute façon, tu en as déjà qui sont en cours. Tu vas donc régler ceux-là en priorité, et décaler les autres. Reporter, ça ne veut pas dire annuler. Maintenant, l’UEFA se réunit ce mardi et des décisions seront prises. Il y a une volonté d’être dans l’union sacrée et de trouver des solutions ensemble“, a exposé Riolo sur les ondes de RMC.