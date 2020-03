Riolo : “La gestion de Cavani et d’Icardi par Tuchel est un problème !”

Le Paris Saint-Germain aborde une semaine importante à seulement quelques jours du match retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. À neuf jours de cet événement, de nombreux doutes subsistent sur le onze qu’alignera Thomas Tuchel au Parc des Princes. Parmi ces interrogation, beaucoup se demandent qui de Cavani ou d’Icardi sera aligné pour ce match si important ?

Le journaliste Daniel Riolo évoque cette concurrence et met en cause les choix du coach parisien dans le podcast “After Paris”.

“La gestion de Cavani et d’Icardi par Tuchel est un problème ! On ne peut pas faire une gestion au coup par coup en disant, comme l’a fait Tuchel en conférence de presse, ‘tant que l’attaquant marque, il joue’. Mais qu’est ce que ça veut dire ça ?! Déjà quel est le club qui a deux attaquants de ce niveau ? Ça n’existe pas hormis Manchester City avec Gabriel Jesus et Aguero. Sinon, tu sais qui est le titulaire et tu as un mec dans l’ombre qui accepte la hiérarchie. (…) Ça crée un mauvais climat pour un numéro neuf. On le disait pour les gardiens de but l’année dernière, est-ce que ça a été bon pour eux ? Non ! Est-ce que c’est bon pour Cavani ou Icardi cette situation ? Je ne crois pas… Avec en plus les caméras qui viennent se braquer sur l’un ou l’autre dès qu’il y a un raté… Ça a un impact !”