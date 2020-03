Riolo : “Meunier ? L’histoire du carton jaune à Dortmund c’était du pipeau…”

Dès la fin de la crise du Coronavirus, le Paris Saint-Germain va retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions, une première depuis… 2016 ! Le club de la capitale s’était qualifié mercredi dernier grâce à sa victoire face au Borussia Dortmund avec un certain de nombre de joueurs absents dont Thomas Meunier. Le Belge, qui est en fin de contrat à partir du 30 juin prochain, devrait selon les médias allemands signer au BVB.

Une information qu’a confirmé Daniel Riolo dans “l’After Foot” sur RMC.

“Meunier ? Il n’a plus la tête au PSG puisqu’il a signé à Dortmund ! J’annonce ça comme une information ? Oui, parce que c’est le cas ! (…) Lors de l’émission ‘Champions Zone’ (NDLR. Diffusée sur RMC Sport les soirs de Ligue des Champions) je suis allé plus loin concernant Meunier. À partir du moment où il a mal pris d’avoir été tricard, derrière on ne peut pas dire qu’il ait manifesté un esprit exemplaire. L’histoire du carton jaune à Dortmund c’était du pipeau, il le savait qu’il en avait un ! À part si Kehrer se blesse, on ne reverra plus beaucoup Meunier cette saison“