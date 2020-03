Riolo scandalisé par le onze de rêve du PSG vu dans L’Equipe

Lama – Fournier, Ricardo, Marquinhos, Heinze – Rai, Verratti, Matuidi, Ronaldinho – Weah, Ibrahimovic. C’est “le onze de rêve” du PSG choisi par les internautes via L’Equipe. Il prête largement à discussion… Daniel Riolo – qui a dû s’étrangler en voyant le nom de Marco Verratti – a réagi à cette composition sur Twitter puis sur les ondes. Sur le réseau social, sa réaction a été : “La vérité j’ai vomi…mais qui vote ? Mon dieu mais qui vote ? Mais comment est ce possible ? Qui sont ces supporters du PSG ignorants qu’on a consulté ? Pas de Ginola ? Zlatan qui a gerbé sur le club ? Pas de Guerin qui vaut trois Verratti… pas de Luis qui en vaut 10 ? Un cauchemar.”

Puis le soir dans l’After. “Le onze-type du PSG façon Clasico qu’on a vu dans L’Equipe, mais c’est n’importe quoi. Dans le cas où tu ne prendrais que les Clasico, tu ne mets pour le PSG que les joueurs qui le gagnent depuis six ans… Dans ce cadre historique des PSG-OM, tu vas mettre Bernard Mendy parce qu’une fois il a marqué et pas Laurent Fournier, tu vas mettre Boskovic pour son doublé… ou Jérôme Leroy. Cela n’a aucun sens. Tu ne mets pas Rai, tu ne mets pas Weah qui n’a jamais battu l’OM. Tu ne mets pas Lama non plus. C’est débile ! Ce jeu n’a pas de sens, a commenté Daniel Riolo sur RMC. Là, c’est un onze idéal, de rêve, qui est demandé et c’est encore plus catastrophique ! Expliquez-moi comment on peut déjà demander à quelqu’un de choisir alors qu’il n’a pas vu tous les joueurs évoluer ? Ça ne vaut rien. Qui vote ? Les 15-25 ans qui maîtrisent plus les outils informatiques. Le pire c’est qu’ils ne demandent pas l’avis des plus anciens. Et ces abrutis, sur les réseaux sociaux ils te disent que tu as tort. Si on dit après les années 90, les gens qui n’ont suivi que cette période là peuvent se prononcer. Moi, à mon âge, l’histoire du PSG je peux la faire les yeux fermés. Le milieu de terrain qui a été choisi, il est scandaleux. Comment tu ne mets pas Luis et Vincent (Guérin). Devant tu mets Weah-Ginola ou Cavani-Ginola. Jamais je mets Ronaldinho qui n’a rien gagné avec le PSG. Je préfère mettre Susic ou Dahleb.“