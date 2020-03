Riolo : “S’il faut finir la saison à huis clos, jouons à huis clos !”

Le football français, comme les autres pays européens touchés de plein fouet par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, se demande comment il va pouvoir finir la saison en cours tout en évitant un écroulement économique. Tous les cas de figure sont envisagés même un empiétement sur les premiers mois dédiés à la saison 2020-2021. Pour Daniel Riolo, il faut surtout faire en sorte de retrouver rapidement une situation classique quitte à faire des sacrifices sur la fin du Championnat 2019/2020.

“La situation est déjà tellement compliquée et tendue. Je veux bien entendre tout ce qu’on veut sur les matches à huis-clos, on est tous d’accord là-dessus… mais il faut être pragmatique, a commenté Daniel Riolo sur RMC. Puisque tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut finir la saison en cours de Ligue 1, et bien finissons la saison même à huis clos, même dans des conditions terribles avec des matches rapprochés, même si ça déborde sur juillet. Faire quelque chose de plus compliqué, qui irait au delà de juillet et qui ne serait pas suivi par les autres pays, sachant que les calendriers doivent être organisés pour les matches internationaux, l’Euro 2021, les coupes d’Europe… ce serait ajouter des complications aux complications. Il faut s’asseoir sur notre confort habituel de football. On est tous confrontés à un mur. […] S’il faut finir la saison à huis clos, jouons à huis clos !”