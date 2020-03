Riolo : “Une scoumoune ? Le PSG y participe aussi”

La Juventus a bien battu l’Inter 2-0 à huis clos… Si le PSG doit jouer contre le Borussia Dortmund sans public, il peut l’emporter et se qualifier, car le pire n’est jamais certain même s’il est souhaité par certains. Mais évidemment, on peut également se dire que le PSG est malchanceux puisque c’est à l’approche de son choc européen au Parc des Princes que les mesures contre l’épidémie de covid-19 se durcissent et menacent la présence des supporters dans l’antre Rouge & Bleu. Le timing fait penser à de la poisse.

Un sentiment que ne partage pas Daniel Riolo. Le journaliste de RMC jugeant que le PSG est responsable d’une forme de fragilisation qui fait qu’un possible huis clos devient une catastrophe. “Une scoumoune ? Le PSG y participe aussi. Il y a ce que tu fais et ce que tu as fait pour y arriver. Souvent tu t’es mis dans la merde… Là en l’occurrence, non pour l’épidémie. Mais tu as raté ton match aller qui te fait démarrer éliminé ton match retour. Et que tu vas jouer dans des conditions particulières. Finalement, tu fais toujours quelque chose qui te met dans la merde…”