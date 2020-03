Rocheteau : “Je suis toujours supporter du Paris Saint-Germain”

En cette période de confinement, le PSG propose à ses supporters des interviews de ses anciens joueurs. En ce lundi, c’est à Dominique Rocheteau que le PSG donne la parole. L’ange vert a été le premier joueur de l’histoire des Rouge & Bleu à atteindre la barre mythique des 100 buts (en 255 matches). Il est désormais devancé par Pedro Miguel Pauleta (109 buts en 211 matches), Zltan Ibrahimovic (156 buts en 180 matches) et Edinson Cavani (200 buts en 301 matches) dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG.

Qu’est-ce que le PSG représente pour moi ?

“Il fait vraiment partie des deux clubs où j’ai passé de grands moments (7 ans, 1980-1987). J’y ai vécu des grandes choses, notamment le premier titre de champion de France en 1986. Je suis toujours supporter du Paris Saint-Germain. De Saint-Étienne avant tout, mais aussi du PSG ! 50 ans, c’est jeune, mais cela représente quelque chose. Je souhaite bien sûr au club d’aller le plus haut possible.”

Ses 100 buts inscrits sous le maillot parisien

“Il n’y avait pas trop de statistiques à l’époque. Quand j’ai arrêté ma carrière, je ne savais pas que j’avais marqué 100 buts pour le club ! Je l’ai su bien plus tard. C’est évidemment une fierté, surtout quand je vois les joueurs qui étaient à côté de moi comme Carlos Bianchi, Mustapha Dahleb… et ceux qui m’ont dépassé après : Pauleta, Ibrahimovic et Cavani. Ce sont de très grands joueurs, je suis donc très fier d’être dans cette liste.”

Son meilleur souvenir au Parc des Princes

“Il y a bien sûr le titre de champion de France 1986, notamment parce qu’on avait battu un record d’invincibilité. On s’était vraiment fait plaisir cette saison-là ! Il y a également la Coupe de France 1982. C’est sûr que les Stéphanois m’en voulaient puisque j’avais marqué le but de l’égalisation qui nous permettait d’aller en prolongation. Ce sont de grands souvenirs pour moi.”