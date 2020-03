Rothen compare Neymar et Ronaldinho

Si le PSG a connu de nombreux Brésiliens extrêmement talentueux, deux profils semblent proches : Ronaldinho et Neymar se ressemblent un peu sur plusieurs critères. Mais intrinsèquement Jérôme Rothen estime que l’actuel numéro 10 du PSG est plus régulier et plus fort.

“Pelé ne nous apprend rien sur la qualité de Neymar en disant que c’est un génie. Il fait partie du top 3 ou 4 des joueurs de cette planète. Après il aurait pu gagner plus de trophées. On sent à ce niveau qu’il y a un manque au PSG même s’il a remporté la Ligue des champions avec Barcelone. Il y a eu cette fragilité ces deux dernières années avec des blessures. C’est préjudiciable quand tu as cette vie privée. Ce n’est pas forcément adapté au sport de très haut niveau. Quand tu as été arrêté des mois tu mets un temps monstre à retrouver l’ensemble de tes moyens. Mais sa vie privée le regarde. Beaucoup de Brésiliens sont comme lui. Ça leur permet peut-être de garder une certaine joie de vivre. Ronnie était comme ça, même si je pense que Neymar fut plus attention dans sa vie nocturne, a commenté l’ancien joueur du PSG sur RMC. Ronaldo Luís Nazário avait ce passement de jambes incroyable, Ronnie plusieurs choses comme ça, mais quand je regarde Neymar, sur le terrain, franchement il sait tout faire !“