Rothen comprend la suspension de la Ligue 1

Ce vendredi matin, la LFP a annoncé que la Ligue 1 était suspendue jusqu’à nouvel ordre en raison de la propagation de la pandémie de Coronavirus Covid-19. Jérôme Rothen comprend cette décision et estime que les conditions n’étaient pas réunies pour que les matches se déroulent normalement.

“C’était inévitable. Quand on voit comment e virus se propage, comment ça augmente, c’est grave ce qu’il se passe. Je me mets complément à la place des joueurs. J’étais le premier à dire e les match à huis, c’était pas possible de continuer de la sorte, juge Rothen. Je comprends les matches à huis clos. Mais jouer un match de football dans ces conditions, c’est oublier que le footballeur reste un être humain, il peut être impacté directement ou indirectement par le virus, explique Rothen sur RMC. Tout n’est pas mis en place pour que le footeux arrive s’épanouir dans un terrain de foot. Ça reste une passion. Ça reste un spectacle un match de football. Je dis chapeau aux joueurs qui ont réussi se concentrer et à tirer le maximum, encore cette semaine avec le PSG. Continuer de la sorte, ce n’était pas possible, estime encore Rothen. Aujourd’hui, c’était inéluctable d’arrêter tous les championnats.“