Rothen : “Kimpembe a fait un match de très très haut niveau”

Le PSG, au terme d’un match plutôt bien maîtrisé, est parvenu à valider son ticket pour la suite de la Ligue des Champions en venant à bout du BVB sur le score de 2-0. Et ce résultat a grandement été orchestré par la solidité du club parisien représentée par Marquinhos et Presnel Kimpembe en charnière centrale.

Une prestation XXL de Presnel Kimpembe qu’a tenu à mettre en exergue Jérôme Rothen sur les ondes de RMC.

“Ils ont été maîtres du jeu, c’est eux qui ont décidé. Il y a néanmoins eu des phases où pendant dix minutes ils subissent près de leur but. Là, ils se sont mis en difficulté. (…) Kimpembe a fait un match vraiment de très très haut niveau. Déjà dans les duels, il a étouffé Haaland. Ce que j’ai aimé avec le match de Kimpembe ce sont ses interventions. Sa faculté à intervenir, anticiper, pour mieux relancer, pour mieux s’intercaler dans la ligne du milieu. Ça, il ne le faisait plus et là, il l’a refait. Et quand tu fais ça, ça donne confiance aux deux milieux devant toi.”