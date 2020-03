Rothen : “La paire Paredes-Gueye à ce niveau-là, ce n’est pas possible…”

Nous sommes à six jours du match retour de la Ligue des Champions qui va opposer le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund au Parc des Princes (21h00). Ce mercredi, les Rouge & Bleu se sont qualifiés pour leur 18e finale de Coupe de France de leur histoire grâce à un très large succès sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais malgré une première heure compliquée (1-5).

Le consultant pour RMC Sport, Jérôme Rothen, n’a lui pas été séduit par la performance des joueurs de Thomas Tuchel.

“Collectivement il y avait des doutes au sein de cette équipe. Déjà derrière avec Thiago Silva qui est blessé, les suspensions de Verratti et Meunier, et bien tu es amené à modifier tes plans. Tu ne sais pas si Marquinhos doit jouer au milieu de terrain ou en défense. Là, s’il l’a mis derrière, c’est que Tuchel doit penser qu’il a besoin d’expérience dans ce secteur de jeu… mais le match n’a pas du le rassurer. Au milieu de terrain, j’étais le premier à espérer une association Gueye – Paredes, mais à ce niveau-là en première mi-temps ce n’est pas possible ! (…) Quand le PSG prend des vagues, il n’y a pas de pressing parce que Paredes jouait trop bas !”