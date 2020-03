Rothen : “Le huis clos, pour avoir des repères, resté concentré et dans ta bulle c’est très difficile”

Demain soir (21h, RMC Sport 1), le Parc des Princes va sonner creux, le match entre le PSG et le Borussia Dortmund pour le compte des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions se jouera à huis clos. Pour Jérôme Rothen, resté concentré et dans sa bulle dans un stade vide est très difficile. “Ces matches à huis clos c’est compliqué pour plusieurs raisons mais il y a surtout le fait d’être surpris d’entendre tes coéquipiers te parler, ça résonne, il y a un brouhaha sur le terrain, explique Rothen sur RMC. Et franchement, pour avoir des repères, resté concentré et dans ta bulle c’est très difficile.”