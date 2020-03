Rothen : “Mbappé ? Je pense qu’il sera titulaire s’il est apte à jouer”

C’est le jour J pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale reçoit le Borussia Dortmund dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Sans ses supporters au Parc des Princes et avec un Kylian Mbappé pas à 100%, les hommes de Thomas Tuchel ont l’obligation de gagner pour espérer revivre un printemps européen. Le jeune attaquant français, victime d’une grosse angine, pourrait débuter la rencontre de ce soir sur le banc.

Pour le consultant Jérôme Rothen, cette situation n’est pas la meilleure des préparations pour un tel match.

“La situation de Mbappé dans tous les cas est problématique ! Je pense qu’il sera tout de même titulaire s’il est apte à jouer et qu’il n’a plus de fièvre. Après lorsque tu ne t’entraines pas pendant 48 heures avec le groupe, tu auras beau faire des petits efforts à l’intérieur pour transpirer un peu. Tu arrives quand même diminué… Surtout lui ! Il a besoin de pep’s et de fraîcheur, et ça c’est problématique…”