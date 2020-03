Rothen : “Nous faire croire que les joueurs sont focalisés par le fait de gagner les JO, c’est totalement faux !”

Le Paris Saint-Germain aborde une semaine décisive pour la suite de sa saison, en jouant la demi-finale de la Coupe de France ce mercredi face à l’Olympique Lyonnais et son huitième de finale retour de C1 face à Dortmund. Mais entre l’évolution de l’épidémie du Coronavirus et la peur d’un huis-clos au Parc des Princes ou encore la non participation des joueurs Rouge & Bleu pour les prochaines Olympiades à Tokyo, le club de la capitale fait davantage parler de lui en dehors du rectangle vert.

Interrogé sur RMC dans “l’After Foot”, le consultant Jérôme Rothen estime que les JO ne représentent rien pour un footballeur dans son palmarès.

“Nous faire croire aujourd’hui que les grands joueurs sont focalisés par le fait de gagner les Jeux Olympiques, parce que c’est très important en terme de palmarès, c’est totalement faux ! C’est juste un problème marketing, point final ! Les mentalités peuvent changer ? Mais non… Pas dans le foot ! (…) Si tu gagnes les JO, tu crois que les mecs brillent avec ça ?! Tu ne t’en souviens même pas des mecs qui ont remporté les Jeux Olympiques dernièrement… À part le Brésil en 2016, plus personne ne s’en souvient !”