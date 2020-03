Rothen : “Reprise mi-avril de la Ligue 1 ? C’est impossible”

Hier, l’UEFA a décidé de décaler d’un an l’Euro 2020 afin de permettre aux championnats européens et aux Coupes d’Europe d’aller à leurs termes. Mais pour Jérôme Rothen, les championnats ne pourront pas reprendre dès la fin du confinement, les joueurs ayant besoin d’une nouvelle préparation physique avant de reprendre la compétition.

“Reprise mi-avril de la Ligue 1 ? C’est impossible. D’ici là, j’espère que tout ira mieux et qu’il y aura des améliorations. Après, pour la santé des joueurs. Ils sont confinés, ils s’entraînent comme ils peuvent […]mais ce n’est pas là que tu récupères un niveau physique digne de ce nom. Il faut se repréparer , laisser le temps. […] Il y aura un délai de préparation qui, je pense, peut être estimé à une quinzaine de jours, rapporte l’ancien milieu gauche dans l’After sur RMC Mais redémarrer d’office après le confinement, ce n’est pas possible. […] Si ça va dans le bon sens, le championnat reprendra mi-mai. Au pire, si tu reprends fin mai, début juin, et bien tu finiras le 15 juillet.”