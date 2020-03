Roustan : “Le huis clos ? Cela laisse penser que ce PSG a été sérieusement marabouté”

C’est le sujet qui fait parler depuis hier matin, le PSG / Dortmund en huitième de finale retour de Ligue des Champions se jouera à huis clos. Dans un long podcast, Didier Roustan est revenu sur cette décision qui a du mal à passer auprès des supporters. Pour lui, avec cette décision, la compétition est faussée.

“Ce match que l’on attendait tant, ce match au goût de sang, ce match sans alternative, puisqu’il était alors écrit que ça passerait ou ça casserait, eh bien ce match se jouera de la pire manière qui soit, puisque ça sera devant des tribunes vides. Stupeur !, s’esclaffe Roustan. Certes, c’était un peu dans l’air du temps, mais quand on pense que tous nos matches de la dernière journée de L1 se sont disputés dans des conditions normales (sauf le Strasbourg-PSG il est vrai, tiens déjà le PSG), disons que pour beaucoup d’aficionados, cela a du mal à passer… et cela laisse définitivement penser, au passage, que ce club du PSG a été sérieusement marabouté depuis quelques années. La compétition est en tout cas (et pas que pour le PSG), qu’on le veuille ou non, faussée.“