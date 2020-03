Rouyer : “Malgré tout ce qu’on peut dire, Mbappé n’est pas un avant-centre !”

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais et s’est donc qualifié pour sa 18e finale de Coupe de France de son histoire (1-5). Auteur d’un match de très grande classe, avec entres autres un triplé, Kylian Mbappé a confirmé sa montée en puissance à six jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le consultant Olivier Rouyer estime que l’attaquant parisien ne doit pas jouer en tant qu’avant-centre.

“Il y a quand même une confirmation, et c’est net et précis, malgré tout ce qu’on peut dire Mbappé n’est pas un avant-centre ! On l’a vu contre Lyon ! Même si on croit que l’on a pas vu Cavani, mais son apport dans l’axe pour Mbappé, c’est du pain béni ! Ça n’a pas toujours été considéré comme tel…”