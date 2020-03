Roxana Maracineanu justifie l’autorisation du rassemblement des supporters parisiens pour PSG / Dortmund

Alors que le match avait été décrété à huis clos, les supporters parisiens ont eu l’autorisation de se regrouper autour du Parc des Princes pour encourager son équipe et l’aider à se qualifier face à Dortmund en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour RMC, Roxana Maracineanu est revenu sur cette décision.

“Toutes les décisions qui ont été prises à l’échelle du gouvernement de manière général et au-delà du sport ont été basées sur des données sanitaires et scientifiques. Dans le sport on a été très impactés. On changeait d’injonction tous les deux jours dans le sport par rapport aux fédérations et aux sportifs pour passer d’abord d’une autorisation sans nombre limité en milieu extérieur, puis limité à 5000 personnes, puis 1000 personnes, rappelle la ministre des Sports. Ça a été proportionnel par rapport à l’arrivée du virus en France et notre volonté de se préparer. Ces mesures ont été transparentes, proportionnelles et prises en total accord avec les données qu’on avait du monde sanitaire.”