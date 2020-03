Sagnol : “Le coronavirus, le PSG, ça n’impacte pas ses comptes !”

Les riches s’en sortent mieux que les pauvres en période de confinement, c’est la même chose dans le football qui est le reflet de la société pour Willy Sagnol. “Cette crise, elle va favoriser une chose : il va y avoir un écart encore plus grand entre les gros clubs et les petits clubs. Le coronavirus, le PSG, ça n’impacte pas ses comptes ! Idem pour Manchester City. Il va falloir revoir les calendriers avec moins de matches de coupe d’Europe, il y en a trop. Idem pour les sélections. Et il ne faut qu’une coupe nationale par pays… En surchargeant les compétitions, on en arrive à cette situation”, a commenté l’ancien international français au micro de RMC vendredi soir. Mais qu’il se rassure, sans chiffre d’affaires chacun est impacté, même le PSG. C’est le rebond qui sera certainement différent avec d’autres en France.