Sarabia : “J’essaie d’apporter le maximum à l’équipe”

Buteur ce soir lors du large succès parisien en demi-finale de Coupe de France à Lyon (1-5), Pablo Sarabia est entré dans l’histoire du PSG, devenant le premier joueur à inscrire au moins un but lors de ses cinq premiers matches de Coupe de France. Au micro de France 2, il a tenu à retenir le collectif et la qualification pour la finale. “J’essaie d’apporter le maximum à l’équipe, c’est fondamental. Personnellement je suis très content, mais je suis plus heureux pour l’équipe et d’être qualifié pour la finale. Mbappé ? On est très fier de ce qu’il fait. On sait de quoi il est capable et on ne sait pas jusqu’à quel niveau il peut aller. Il va encore marquer beaucoup de buts.“