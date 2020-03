Sélections – Silva, Marquinhos et Neymar convoqués avec le Brésil

Dans quelques jours, la trêve internationale fera son retour. Une période qui concerne de nombreux joueurs de l’effectif du PSG. À cette occasion, le Brésil jouera ses premiers matches des Qualifications de la zone Amérique du Sud pour la Coupe du monde 2022. Pour les rencontres face à Bolivie (vendredi 27 mars à l’Arena Pernambuco) et le Pérou (mardi 31 mars à Lima), le sélectionneur brésilien – Tite – a convoqué un groupe de 24 joueurs. Une liste dans laquelle figure les trois Parisiens : Thiago Silva, Marquinhos et Neymar Jr. À noter la première convocation chez les A de la recrue lyonnaise, Bruno Guimarães et l’absence d’Alisson Becker, blessé.

La liste des 24 joueurs retenus par Tite