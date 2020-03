Selon ABC, Tuchel aimerait le recrutement de Ben Yedder

A Séville on suit les aventures en France de deux anciens de la maison : Wissam Ben Yedder (30 ans) à l’AS Monaco et Pablo Sarabia au PSG. Et dans la version andalouse du quotidien national ABC, on avance que les deux attaquants pourraient se retrouver à Paris prochainement. Ce serait en tout cas l’envie de Thomas Tuchel. Selon le média sévillan, l’entraîneur du PSG a demandé à sa direction de faire venir le natif de Sarcelles. Interrogé il y a quelques semaines sur la question, Wissam Ben Yedder avait laissé comprendre que l’idée de rejoindre Paris n’était pas des plus déplaisantes.