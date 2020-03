Selon L’Equipe, Thiago Silva a repris la course

Blessé lors de la victoire du PSG face à Bordeaux le 23 février dernier, Thiago Silva était annoncé forfait pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le 11 mars prochain. Le capitaine parisien souffrait d’une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite et son absence était estimée à trois semaines. Mais l’évolution favorable de la blessure avait donné de l’espoir au défenseur parisien concernant une potentielle participation face au BVB la semaine prochaine.

Et selon L’Equipe, Thiago Silva a franchi une nouvelle étape pour un possible retour à la compétition dans les jours à venir. En effet, selon le quotidien sportif, le joueur de 35 ans a repris la course depuis ce lundi. Même si rien n’est encore acquis, sa blessure évolue favorablement et “la possibilité de le voir opérationnel dans une semaine n’est plus totalement incongrue”, précise L’Equipe sur son site internet. De son côté, le coach parisien – Thomas Tuchel – avait précisé en conférence de presse que le Brésilien travaillait dur pour revenir le plus vite possible et qu’il “devait attendre et décider avant Strasbourg (samedi 7 mars, ndlr).”