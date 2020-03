Selon L’Equipe, Thiago Silva pourrait faire son retour face à Dortmund

À J-10 du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, de nombreuses incertitudes sont toujours présentes sur le probable onze de départ qu’alignera Thomas Tuchel pour cette rencontre. Des interrogations qui concernent surtout la ligne défensive suite à la blessure de Thiago Silva (lésion du biceps fémoral de la cuisse droite). L’absence du capitaine parisien était estimée à trois semaines selon l’évolution clinique, comme l’avait indiqué le club de la capitale dans un communiqué. Mais l’international brésilien pourrait bien faire son retour pour la confrontation face au BVB au Parc des Princes, le 11 mars prochain. En effet, selon les informations de L’Equipe, “le capitaine parisien voit sa blessure à la cuisse évoluer favorablement. Au point que son absence pour le match retour, le 11 mars, n’est plus aussi certaine.”

Une évolution favorable de sa blessure qui pourrait lui permettre de reprendre la course en milieu de semaine. “Si l’évolution demeure favorable”, il pourrait être capable de tenir sa place face à Dortmund pour le huitième de finale retour de C1, précise le quotidien sportif sur son site internet. En interne, Thomas Tuchel reste optimiste concernant une possible participation de son capitaine. Le coach parisien “a multiplié les discussions sur ce sujet avec le joueur pour connaître ses sensations, mais aussi avec le staff médical, afin de suivre l’évolution de sa remise sur pied”, indique L’Equipe. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 35 ans fait tout son possible pour être disponible à temps.

Statistiques 2019-2020 de Thiago Silva