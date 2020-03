Selon Marca, le PSG gagne du temps avec Mbappé

Si Barcelone rêve de Neymar, Madrid pense à Kylian Mbappé. Ce samedi, Marca met à sa une que le PSG “gagne du temps“ avec son jeune attaquant français. En effet, selon le quotidien madrilène, la situation sanitaire causée par le Coronavirus Covid-19 permettra au club de la capitale de gérer sans pression les discussions autour d’une éventuelle prolongation de contrat de son international français, qui est lié au PSG jusqu’en juin 2022.

En effet, le clan Mbappé voulait attendre la fin de la saison et de l’Euro 2020 afin d’étudier son avenir. Mais le report de l’Euro à l’été 2021 et les incertitudes autour de la tenue des Jeux Olympiques 2020 – que désire disputer le champion du Monde 2018 – pourrait donner un avantage aux dirigeants parisiens afin d’aborder sereinement des discussions autour d’une extension de contrat. Cependant Marca explique également que cette situation devrait profiter au clan Mbappé. En effet, après l’Euro en 2021, le numéro 7 parisien serait en position de force afin de négocier avec PSG, à un an de la fin de son contrat. Marca s’imagine notamment que l’objectif du clan Mbappé était de poursuivre l’aventure avec le PSG jusqu’en 2021 avant de quitter le club de la capitale.