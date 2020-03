Selon Sport, le Barça s’intéresserait également au dossier Tanguy Kouassi

Le football est actuellement en suspens, mais cela ne signifie pas pour autant que les rumeurs mercato cessent de foisonner, surtout du côté de l’Espagne. Les échos du jour font ainsi état d’un intérêt grandissant du FC Barcelone pour Tanguy Kouassi.

Le titi parisien, qui n’a toujours pas paraphé de contrat professionnel avec son club formateur, est directement lié à celui de Dayot Upamecano au sein des colonnes de Sport, AS confirmant également les convoitises barcelonaises à l’égard du natif de Paris. En effet, le Barça serait intéressé par les deux défenseurs tricolores. Et, toujours selon Sport, si Tanguy Kouassi venait à rejoindre le RB Leipzig, le club allemand ayant récemment confirmé son intérêt pour le francilien, les Blaugranas espèreraient pouvoir dégainer dans un second temps pour Upamecano. Un jeune élément français extrêmement courtisé sur la planète football.