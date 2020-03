Séverac : “On ne comprend toujours pas où Tuchel veut en venir”

Mercredi prochain, le PSG de Thomas Tuchel recevra le Borussia Dortmund pour un huitième de finale retour de Champions League couperet à plus d’un titre. Mais beaucoup de zones d’ombre demeurent. Bien malin celui qui peut donner le onze de départ du PSG contre le BVB étant donné qu’on ne sait déjà pas à quel poste évoluera Marquinhos. Une situation qui exaspère le journaliste du Parisien Dominique Séverac. C’était dans L’Equipe Du Soir.

“C’est hallucinant que la composition de l’équipe du PSG dépende de Thiago Silva. Un an et demi après l’arrivée de Thomas Tuchel on ne comprend toujours pas où il veut en venir. On ne sait pas qui jouera, on n’est pas sûr que ce sera un 4-4-2 puisqu’il nous a inventé un système au match aller, on ne sait pas sur deux postes où trois joueurs vont évoluer, pour moi c’est hallucinant ! L’équipe n’est pas stabilisée. Il manque Meunier, il manque Verratti, normalement il devrait y avoir des solutions automatiques qui ont été travaillées. Paredes, il n’est pas sur la feuille de match à Dortmund, maintenant il revient, mercredi soir il a joué à Lyon, jouera-t-il contre Dortmund ? On ne sait pas…”