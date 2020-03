Séverac : “On ne connaîtra peut-être jamais la suite”

Le pire n’est jamais certain mais le journaliste du Parisien, Dominique Séverac, y pense déjà. Il n’exclut pas que la saison 2019/2020 soit d’ores et déjà terminée. “Il est possible qu’en 2020 il n’y ait ni champion de France dans plusieurs disciplines ni vainqueur de coupes nationales ou européennes, commente le journaliste dans l’édition du jour. Le goulot d’étranglement du calendrier risque d’ajourner le suspense, d’interrompre brutalement la lente montée vers le plaisir, la soif de savoir. Une année où le PSG atteint enfin les quarts de finale de la Ligue des champions, on ne connaîtra peut-être jamais la suite. Vu comme le club a fêté sa qualification, il peut déjà considérer qu’il l’a gagnée… Quitte à tout interrompre, autant rester sur l’une des images les plus dingues de l’année 2020 qui compte à peine 75 jours.“