Si la saison de Ligue 1 ne peut pas reprendre, Alain Giresse propose une saison 2020-2021 de 48 journées

Avec la pandémie du Coronavirus qui se propage partout dans le monde, le sport – à juste titre – est à l’arrêt. On ne sait pas encore si les championnats pourront reprendre et quand. Plusieurs scénarios sont envisagés et Alain Giresse propose une nouvelle possibilité. L’ancien coach du PSG (1998) explique que si la saison en cours ne peut pas être conclue dans les temps, on pourrait inclure les dernières journées à la saison 2020-2021, soit une saison qui comptera 48 journées.

“Si le championnat ne repartait pas, on pourrait le bloquer avec le classement actuel et repartir la saison prochaine avec les mêmes positions. On redémarre la saison avec les dix matches (11 pour le PSG et Strasbourg) et, ensuite, on enchaîne avec le nouveau championnat, en utilisant les dates de la Coupe de la Ligue, qui a déjà été abandonnée, propose Giresse dans une interview accordée à l’AFP et retranscrit par Eurosport. Il y aurait donc une saison de 48 matches. […] Les championnats qui se termineront d’ici fin juin, je n’y crois pas. Moi, je donne une idée, c’est un balbutiement d’idée sans avoir tous les éléments.”

Alain Giresse indique enfin que les joueurs auront besoin de préparation avant de reprendre la compétition. “Mais là, les joueurs sont plus à l’arrêt que pendant des vacances. En vacances, on peut faire du footing, vélo… Là il n’y a rien. Des abdominaux chez soi, ce n’est rien. Si la fin du confinement c’est fin avril, ce n’est pas le 6 ou 7 mai que vous pourrez reprendre. On pourra mais dans quel état seront les équipes.”