Sondage – Quel est le meilleur match du PSG cette saison ?

Le Paris Saint-Germain et le monde du sport sont en pause forcée depuis quelques jours avec la propagation du coronavirus. Le club de la capitale a annoncé récemment avoir stoppé toutes ses activités sportives “jusqu’à nouvel ordre”. Qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, finaliste de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue en plus de caracoler en tête de la Ligue 1, l’exercice 2019/2020 des Rouge & Bleu est (pour le moment) un sans faute ! L’occasion de revenir sur la saison parisienne et leurs matches disputés.

18 Septembre 2019 : PSG – Real Madrid (3-0)

C‘était un premier test pour le Paris Saint-Germain version 2019/2020, le match d’ouverture de la Ligue des Champions face au Real Madrid au Parc des Princes. Une grosse affiche qui se jouera sans la “MCN”, puisque Cavani et Mbappé étaient blessés tandis que Neymar lui était suspendu pour les deux premières rencontres de C1. Avec une attaque Sarabia, Di Maria et Icardi, les Parisiens partaient avec très peu de certitude et pourtant… ils auront maitrisé leur adversaire grâce au trio Marquinhos, Gueye, Verratti au milieu de terrain et un secteur offensif chirurgical. Les hommes de Thomas Tuchel infligeront un 3-0 net et sans bavure, grâce à un doublé de Di Maria (14′, 33′) et un but de Thomas Meunier (91′). À noter que les madrilènes n’auront pas cadré un seul tir de la rencontre.

27 octobre 2019 : PSG – Olympique de Marseille (4-0)

Un Clasico ça ne se joue pas, ça se gagne. Cet adage n’a jamais été aussi vrai pour le Paris Saint-Germain, qui n’a plus perdu face à l’OM depuis novembre… 2011 ! Les hommes de Thomas Tuchel voulait confirmer leur bonne période et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’auront rien laissé à leur adversaire. 4-0 à la mi-temps, des occasions dans tous les sens, une domination écrasante voire humiliante par moment… Le club de la capitale a rarement autant dominé l’Olympique de Marseille dans son histoire. Un doublé d’Icardi et un autre de Mbappé aura scellé le sort de ce match dès la fin des 45 premières minutes. En seconde période, les Rouge & Bleu auront tranquillement géré leur large avance.

11 décembre 2019 : PSG – Galatasaray (5-0)

Le Paris Saint-Germain enchaîne son deuxième match de suite avec le tant attendu 4-4-2, et c’est une première en Ligue des Champions. Thomas Tuchel aligne donc au coup d’envoi un quatuor offensif Sarabia, Icardi, Neymar, Mbappé et au milieu de terrain une paire Kouassi – Paredes. Déjà qualifiés, et assurés de terminer premier de leur poule, les Rouge & Bleu récitent une de leurs meilleures partitions de la saison grâce à un bel équilibre d’équipe et une attaque d’une grande efficacité. Le PSG s’impose très largement (5-0) grâce à des buts de… tous leurs attaquants : Icardi (32′), Sarabia (35′), Neymar (46′), Mbappé (63′), Cavani (83′).

11 mars 2019 : PSG – Borussia Dortmund (2-0)

Quel match mémorable… Dans tous les sens du terme ! Le Paris Saint-Germain reçoit le Borussia Dortmund pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions dans un Parc des Princes vide pour cause du coronavirus. Après un match aller très mitigé (2-1), les hommes de Thomas Tuchel ont à coeur de se venger et se qualifier pour le tour suivant, ce qui serait une première depuis… 2016 ! Les Parisiens montreront des qualités insoupçonnées lors de cette rencontre, avec beaucoup de solidarité, de la cohérence défensive et de l’agressivité. Grâce à une tête plongeante de Neymar, handicapé par une douleur à l’épaule, et un nouveau but de Juan Bernat dans un match important, le PSG arrive à la pause avec le score parfait pour retrouver les quarts de finale. La deuxième mi-temps aura vu un groupe parisien uni et solide, qui gardera ce résultat au terme des 90 minutes. Heureux et soulagé, tous les joueurs iront célébrés cette qualifications avec les 4 000 supporters qui auront donné de la voix en-dehors du stade de la Porte de Saint-Cloud.

Alors selon vous, quel est le plus beau match de la saison du Paris Saint-Germain ? À vos votes !

Pour ceux qui sont sur mobile, vous pouvez voter via le lien ci-dessous :

