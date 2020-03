Sondage – Une majorité penserait que le PSG a “la meilleure équipe française de l’histoire”

Si les sondages ne sont pas si instructifs que cela et très dépendants des méthodologies, en cette période de confinement à cause du covid-19 ils peuvent être agréables au terme d’une semaine pendant laquelle le PSG – en communion avec ses supporters – a battu 2-0 le Borussia Dortmund afin de retrouver les quarts de finale de l’UEFA Champions League. Une qualification qui aurait eu un véritable impact sur l’opinion selon un sondage Odoxa pour RTL et Groupama, publié ce dimanche matin.

Le PSG aurait la meilleure équipe de l’histoire du football français pour 54% des amateurs du sport.

55% des Français interrogés et 70% des amateurs de foot saluent la communion avec les supporters en dehors du Parc des Princes.

56% (un record) des sondés pensent que le PSG peut remporter la Ligue des champions dès cette saison.

84% des amateurs de football pensent que le club francilien dispose des meilleurs joueurs actuels dans le monde.

66% pensent que le PSG tient son match référence.

Méthode utilisée : sondage effectué sur internet les jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020, auprès d’un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 428 amateurs de football, selon la méthode des quotas.